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Шоу-бизнес

Петросяном ему не бывать: в Сети обсуждают фамилию сына Брухуновой

9:05 13 февраля 2021
Евгений Петросян с сыном

Пользователи Сети начали активно обсуждать фамилию маленького наследника Евгения Петросяна. Об этом пишет Яндекс.

Дело в том, что сам юморист выступает на публике под своим сценическим именем, а его настоящая фамилия выяснилась в ходе бракоразводного процесса Евгения Петросяна с Еленой Степаненко.

Оказалось, что артист на самом деле Петросянц, как и его отец Ваган Межлумович.

Фамилию своего деда носит и дочь юмориста Викторина Петросянц. В социальных сетях предположили, что сын Ваган юмориста тоже может носить эту фамилию. Таким образом, Петросяном ему действительно не бывать.

Напомним, супруга Петросяна Татьяна Брухунова называет сына Вагана «своим самым любимым мужчиной».

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