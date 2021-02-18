Язык Олега Винника в интервью Гордону вызвал неоднозначную реакцию поклонников

Популярный певец Олег Винник в недавнем интервью Дмитрию Гордону рассказал о своей семье, выступлениях в России, о своих политических амбициях и многом другом, что так интересует его поклонников и особенно поклонниц.

При этом, общался Винник с Гордоном на русском языке, что сразу отметили его фолловеры. Некоторые категорично заявили, что нужно было вести беседу на украинском. Другие интервью похвалили, но отметили, в более мягкой форме, что если бы Винник говорил по-украински, было бы круче. Есть люди, считающие, что певцу «идет русский язык» и не стоит никого слушать, а говорить на том языке, на котором ему комфортно.

Напомним, Олег Винник стал тренером в проекте «Голос країни». Одновременно он участвует и в гипершоу «Маска», где был одной из «масок». Его неожиданный образ вызвал настоящий восторг поклонников.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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