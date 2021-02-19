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Шоу-бизнес

Гарик Харламов поиздевался над «гением» Панина

13:57 19 февраля 2021
Гарик Харламов

Гарик Харламов едко отреагировал на скандальное интервью Алексея Панина в шоу «Алена, Блин!». В нем актер раскритиковал современное российское кино и актеров, назвал их «го*ном».

«Я не хочу стоять рядом с Гариком Бульдогом Харламовым и балалаечником Слепаковым. Я гений», — говорит Панин в интервью.

Харламов в ответ опубликовал видео, в котором высмеял «гений» Панина. «Получается, мы с @slepakovsemyon зря стоим и ждём тебя, Лёша? Сказал бы раньше, а то стоим, как дураки. Балалайка замерзла», — написал Гарик.

Напомним, в скандальном интервью выпивший Панин разрыдался из-за смерти матери. Также он рассказал о переезде в Испанию, пьянстве и сексуальных извращениях.

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