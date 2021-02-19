Экс-ведущий «Орла и Решки» показал «немного Киева»

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков, который недавно дал ироничный комментарий по поводу соцсети Clubhouse, опубликовал в сториз Instagram ролик под названием «Покажи немного Киева».

Вместо красивых городских видов, традиционно присутствующих в таких роликах. Бедняков заснял фрагмент дома и дерево. При этом формально его контент полностью соответствует названию «Покажи немного Киева». На видео показана столица, и ее действительно «немного».

Ранее сообщалось. что телеведущий Андрей Бедняков, поинтересовался у Леси Никитюк, когда она вернется в шоу «Орел и решка».

Напомним, Бедняков в стихотворной форме высказался об инциденте с избиением 54-летней женщины во время оппозиционных акций протестов в России.

Фото из Instagram Андрея Беднякова

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