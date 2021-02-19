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Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске сделали неожиданное предложение Дмитрию Шепелеву

16:34 19 февраля 2021
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Родители певицы Жанны Фриске решили продать свою часть ее квартиры на Шмитовском проезде, которую певица приобрела на пике своей популярности и гонораров. Дмитрия Шепелева они уведомили о своих намерениях письмом, которое датировано 19 января 2021 года и в настоящее время находится в открытом доступе. Об этом сообщает СтарХит.

В уведомлении, которое составлено на имя телеведущего (как представителя несовершеннолетнего Платона), Владимир и Ольга Фриске предлагают ему выкупить их часть квартиры за 21 миллион рублей, хотя ранее заявляли о намерении передать это имущество внуку после его совершеннолетия.

«По факту предлагают 7-летнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери», — прокомментировал намерение один из друзей Шепелева.

После смерти Жанны элитную недвижимость разделили между ее родителями, которым принадлежит 2/3 квартиры, и сыном — 1/3.

В январе 2021 года Дмитрий, как опекун и отец мальчика, сам решил продать его часть за 15 миллионов рублей (примерно 56 млн гривен), т. е. практически одновременно с декларацией намерений родителей Жанны.

Напомним, Дмитрий Шепелев вскоре снова станет отцом — второго ребенка ему родит дизайнер Екатерина Тулупова, с которой он познакомился в детском саду сына. Новость о беременности женщины привела отца Фриске в бешенство.

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