Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами

Актерская пара Алина Гросу и Роман Полянский, которым давно приписывают роман, обменялась кольцами. Такой подарок они сделали друг другу на день рождения Романа. Это кольца из драгоценного металла с черным бриллиантом.

«Я предложила вместе пойти на ювелирный мастер-класс. Там сами сделали кольца и подарили их друг другу», — рассказала Алина в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Однако, что значат эти кольца Алина и Роман не признаются. Как и не отвечают прямо на вопрос об их отношениях.

«И так все понятно», — говорит Роман, нежно поправляя волосы Алины, и обнимая ее во время интервью.

Внимательные подписчики в Instagram актеров также заметили, что на пикантном снимке в спальне Романа засветилась нога Алины. И в прямой эфир в сети актеры выходили на фоне одинаковых обоев.

Но на вопрос, живут ли они вместе, актеры отшучиваются. «Да, в сериалах иногда», — говорит Алина.

Напомним, Алина Гросу развелась всего через полгода после свадьбы. Роман недавно сообщил, что тоже развелся.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter