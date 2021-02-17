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«Развелся давно»: Роман Полянский раскрыл правду о романе с Алиной Гросу

13:15 17 февраля 2021
Алина Гросу и Роман Полянский

Российский актер Роман Полянский, которому приписывают роман с Алиной Гросу, раскрыл правду об их отношениях и своем статусе. Оказывается, 37-летний актер давно холостяк, он развелся с женой и абсолютно свободен. Но раскрывать подробности своей личной жизни Роман не намерен.

«Мне кажется, всем уже давно понятно, какие у нас отношения. Что касается тех, кто пишет, что я женат, сразу скажу, что я никогда не стремился кого-либо посвящать в подробности своей личной жизни, но, дабы избежать последующих подобных разговоров, сообщений и комментариев, проясню — я развелся достаточно давно», — рассказал Роман в комментарии «Сегодня.Lifestyle».

Куда больше Полянский готов говорить о совместной работе, съемках в кино и новом этапе в творчестве — вместе с Алиной он впервые запел. Артисты записали первую дуэтную песню «Полотенце».

«Это мой дебют в качестве певца. Не актера, а уже артиста. В первый раз я записывал песню на студии, и все благодаря Алине, за что ей отдельное спасибо, она воплотила в жизнь одну из моих мечт. Я давно мечтал начать петь, и она позволила и помогла мне сделать это», — рассказал Полянский.

Алина Гросу прямо не говорит о романе с партнером. Но после развода именно с Романом ее часто видят вне съемочной площадки. Вместе они отдыхали в Буковеле.

Ранее Алина, отвечая на вопрос поклонников, заговорила о свадьбе.

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