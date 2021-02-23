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Шоу-бизнес

Жена Монатика на Мальдивах сверкнула фигурой в купальнике

14:24 23 февраля 2021
Ирина Монатик

Дмитрий Монатик с женой Ириной, которые недавно провели отпуск с детьми на Мальдивах, снова оказались на райских островах. На этот раз они отправились за океан не отдыхать, а работать. Артист вместе с командой зажгли на свадьбе, устроив для молодоженов и гостей горячие танцы.

Ирина не упустила возможности понежиться на пляже и показала фигуру в купальнике. Яркими фото она поделилась в Instagram.

Ранее Дмитрий признался, как признавался в чувствах и делал предложение любимой.

Напомним, сейчас Монатик является тренером шоу «Голос країни». Кого он уже набрал в команду, все подробности второго эфира, читайте здесь.

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