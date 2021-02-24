Обошлась без дорог: Maruv пустила в ход подаренный мотоцикл
Певица Maruv (Анна Корсун), получившая на день рождения мотоцикл и автомобиль, опубликовала в TikTok ролики на одном из подарков.
Певица на байке подпевает под песню «Я гоню быстро».
На втором ролике Maruv со своим домашним любимцем.
@maruvofficial
Именно так я собираюсь летом рассекать на мотыках Интересно есть ли собачье кресло на мотоцикл?VIP - SHLAKOBLOCHINA
«Именно так я собираюсь летом рассекать на мотыках. Интересно есть ли собачье кресло на мотоцикл?», — поинтересовалась артистка.
Во время недавнего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах Maruv гоняла по пустыне на квадроцикле. Ей нравилось состояние свободы и скорости. После этого певица стала мечтать о мотоцикле.
Напомним, вечеринка в честь дня рождения певицы прошла в стиле Гарри Поттера. Сюрприз организовал ее муж Александр Корсун. На праздник съехались родные и близкие певицы со всех уголков Украины.58
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