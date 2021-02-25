Ксения Мишина заинтриговала новостью о «беременности»

Актриса Ксения Мишина, которую раскритиковали за слишком «большой» купальник, заинтриговала новостью о возможной беременности. Поклонники в сети засыпали ее вопросами: когда они с Александром Эллертом планируют детей?

Этим поинтересовался и Потап на съемках нового проекта «Липсинк Баттл». Отвечая шоумену, Ксения пообещала вскоре показать фотосессию, в которой будут раскрыты все карты.

Известно, что в шоу звездных пародий примут участие 36 известных артистов. Ведущими стали Потап и Тина Кароль.



Первыми участниками шоу стали актриса «Женского квартала» Елена Кравец, танцор Евгений Кот, Маша Ефросинина, певец Павел Зибров, телеведущая Леся Никитюк, балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов и другие известные артисты.

Ранее Екатерина Кухар показала, как перевоплотилась в Майкла Джексона. А Павел Зибров спародировал Фредди Меркьюри.

Фото Instagram.com/misha.k.ua

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