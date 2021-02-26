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Шоу-бизнес

Может остаться голым и без крыши над головой: Андрей Данилко поспорил на квартиру

12:24 26 февраля 2021
Андрей Данилко

Андрей Данилко, обещавший ранее станцевать голым на сцене, может остаться и без квартиры. Судья шоу «Маска» решился на рисковое пари: он считает, что под образом Льва скрывается певец Александр Пономарев.

В новом выпуске «Маска» Лев даст несколько новых подсказок о себе. В частности, участник признается, что звездные детективы DZIDZIO и Олег Винник когда-то пытались его перепеть. Эти аргументы еще больше подкрепили версию Данилко. Он даже решился поспорить на свою квартиру на Крещатике.

«Хочу обратиться ко всем зрителям и звездным детективам — если под маской Льва скрывается не Пономарев, то я останусь без квартиры. Да, я поспорил на свою квартиру», — заявил Андрей Данилко в эфире канала «Украина».

«А что с танцами, Андрей Михайлович? — напомнил ему Олег Винник о предыдущем пари про танцы голышом. — Квартиру лучше мне отдай, а сам станцуй. Слушай, а у тебя там под домом на улице есть фонтан? Если Лев — не Пономарев, то я буду купаться у тебя под квартирой в фонтане».

В новом выпуске Лев исполнит легендарную песню «The Final Countdown» шведской рок-группы Europe. После этого выступления мысли звездных детективов разделятся.

«Ну почему вы прицепились к этому Пономареву? — удивляется NK | Настя Каменских. — Андрей перетягивает на себя одеяло с этими голыми танцами. И конечно, все сейчас думают только об этом. Все уже забыли о том Льве. Помните, в прошлый раз мы предполагали, что это может быть Дэвид Аксельрод. Ведь он говорил, что имел дуэт. А еще это может быть Виталий Козловский — он хорошо поет, давно на сцене и собирал много залов».

Напомним, в минувшем выпуске стало известно, кто скрывался под маской Козы. Судьи не смогли разгадать психолога Наталью Холоденко.

Недавно СМИ показали четвертую квартиру Андрея Данилко в самом центре Киева.

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