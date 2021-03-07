Два сыночка и лапочка-дочка: Кристина Орбакайте собрала за одним столом всех внуков Пугачевой

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте трижды мама. У нее два сына: старший 29-летний сын Никита от музыканта Владимира Преснякова, 22-летний Дени от предпринимателя Руслана Байсарова и восьмилетняя дочь Клава от бизнесмена Михаила Земцова.

Конечно, больше всего внимания Кристина уделяет самой младшей — Клаве, которая по характеру очень похожа на свою бабушку Аллу Пугачеву. Примадонна так и называет внучку — «моя капелька». Несмотря на занятость, старшие дети певицы стараются навещать звездную маму.

В одном из интервью певица призналась, что у них с дочкой есть уговор. Когда они ссорятся и не могут прийти к общему мнению по какому-то вопросу, просто расходятся по разным комнатам, остывают и успокаиваются в одиночестве. Потом, спустя некоторое время, снова продолжают дискуссию. Это помогает им избежать открытого столкновения.

Но любит Кристина, конечно же, всех детей, но вот только собрать их всех вместе за одним столом ей удается очень редко.

И только после настойчивых просьб Аллы Борисовны это удалось сделать и разместить фото в сети.

«Счастливое утро мамы. Сыночки и лапочка дочка», — подписала она снимок.

Увидев редкую фотографию, читатели блога не смогли сдержать своих радостных чувств.

«И карьеру успевала строить, и троих детей родила! Молодец!!», «Мальчишки очень достойные получились», «Какое это счастье — большая семья», «Супер! Такие домашние», «Никита и Дени прекрасно ладят», «Говорят, Дени очень любит сестренку, балует ее постоянно», «Классные какие, счастья вам», «Теперь ждем внуков у Кристины», «Пора-пора, нашу Аллусю сделать прабабушкой», — пишут фолловеры.

Напомним, Орбакайте давно обосновалось в США, где ее супруг Михаил Земцов ведет бизнес. Сыновья часто навещают свою маму в Майами. Недавно старший Никита, который снимается в кино, показал, как проводит время в США, катаясь в скейт-парке. А его брат Дени Байсаров увлекается арт-фотографией и регулярно публикует в сети завораживающие снимки и фотоколлажи.

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