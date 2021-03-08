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Шоу-бизнес

«У нее грусть в глазах»: на «счастливом» фото матери Виктора Павлика увидели неладное

13:15 8 марта 2021
Павлик

Украинский певец Виктор Павлик показал, как поздравил свою старенькую маму с 8 марта.

На фото женщина стоит, прислонившись к стене, с небольшим скромным букетом. Судя по снимку, мама Павлика живет в частном доме. За ее спиной, возможно, кухня, где видны умывальник, стиральная машинка. Возле окна афиши и фото Павлика.

Певец подписал фото: «Мама счастлива», но глаза у женщины печальные. Это подметили и подписчики артиста.

Напомним, недавно в интервью программе «Ужин с Дороти» Виктор Павлик пожаловался на трудности, с которыми сталкивается в последние месяцы. Он рассказал о конфликтах между женами, финансовых трудностях из-за пандемии, беременной жене, благодаря которой семья выживает.

Между тем, беременная четвертая супруга артиста Екатерина Репяхова недавно похвасталась роскошным отдыхом за границей.

Фото Instagram/viktorpavlik

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«У нее грусть в глазах»: на «счастливом» фото матери Виктора Павлика увидели неладное

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