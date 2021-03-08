Василиса Фролова родила ребенка и назвала его отца

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова накануне 8 марта родила сына. Ребенок появился на свет на несколько дней позже запланированного срока. Фото малыша, которого за ручки держат мама и папа, Фролова опубликовала в Facebook.

Мальчика назвали Родионом.

В сети появилась масса поздравлений и пожеланий маме и малышу.

В посте ведущая упомянула Дмитрия Котеленца, который, видимо, и является отцом ребенка. Ранее она говорила, что отец ребенка известный человек в телевизионном мире.

Дмитрий Котеленец — креативный продюсер. На телевидении с 1996 года. Возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов. Продюсировал спортивные, музыкальные, развлекательные программы.

В настоящее время Котеленец преподаватель в киевском театральном университете им. Карпенко-Карого и член жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

Напомним, Фролова заранее знала пол будущего ребенка. Пока ведущая не уверена, вернется ли к работе на ТВ сразу после появления сына. 43-летняя Василиса рассказала, что беременность была незапланированная, но семья рада, что все случилось именно так, как случилось.

298

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter