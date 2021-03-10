Ферма с животными, лыжная трасса и озера: стало известно, где живет Олег Скрипка

Стало известно, где живет лидер группы ВВ Олег Скрипка, представивший неожиданную версию легендарной песни «Два кольори». Как выяснили журналисты программы «Разоблачение» на телеканале KYIV. LIVE, музыканту принадлежит два имения: один за городом — в Козаровичах Вышгородского района, а другой вблизи ВДНХ, в Голосеевском лесу. Именно здесь Скрипка с женой Натальей и их четырьмя детьми провели почти год на самоизоляции.

Имение построено в национальном колорите: окна украшают ставни, а двери гаража украшены стильными кованые элементы. Журналисты смогли разглядеть и ферму с животными. Рядом есть лыжная трасса, озера.

Как отмечают знатоки истории Киева, эта местность в Голосеево является сакральной и обладает особой энергетикой.

Напомним, ранее Оля Полякова провела экскурсию по своему загородному дому, где построила для себя зону отдыха с сауной и выходом к реке.

Также у Поляковой есть квартира в самом центре Киева. Недавно из-за протекания крыши в квартире рухнул потолок.

202

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter