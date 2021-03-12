Бежит от Мишиной? Эллерт собрался на Марс

Сценарист Александр Эллерт, которого заподозрили в нетрадиционной ориентации, невзирая на победу в реалити «Холостячка», собрался на Марс.

По его словам, ему утром пришло письмо с подтверждением того, что в 2026 году он отправится на Марс. В доказательство мужчина показал некий документ «от NASA», выглядящий как посадочный билет.

В нем указано, что полет запланирован на июль 2026 года.

На самом деле билет выглядит как «посадочный» онлайн-билет, которыми космическое агентство наградило 155 финалистов конкурса «Назови вездеход».

Эллерт не впервые создает сенсации с помощью медиаредактора. Так, в свое время он «пририсовал» беременный животик своей избраннице Ксении Мишиной.

Напомним, ранее своей «марсианской» мечтой поделилась певица Ирина Билык.

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