«Она такая крутая»: эффектная Алла Пугачева «пленила» мужа Ивлеевой
Российская певица Алла Пугачева засветилась на пышной вечеринке в честь 30-летия блогера Насти Ивлеевой. Именинница опубликовала в сториз Instagram видео с Примадонной.
На одном из кадров Алла Пугачева позирует для фото с 26-летним рэпером Элджеем (Александр Узенюк) — мужем Насти Ивлеевой.
При этом за кадром в начале ролика слышен разговор: «Это мама шоу-бизнеса. Она такая крутая».
Элджей даже провозгласил свою с Пугачевой пару «Королем и королевой»:
Стоит отметить, что муж Пугачевой Максим Галкин тоже опубликовал фото супруги с Элджеем:
Ранее сообщалось, что на светском мероприятии Пугачева появилась в мини-шортах и шифоновой юбке, прикрывающей ноги певицы. При этом она приревновала Максима Галкина к молодой имениннице.
Напомним, 71-летняя Алла Пугачева осталась в тени на передаче «Сегодня вечером» — ее затмила певица Маша Распутина.
Фото из Instagram Аллы Пугачевой512
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