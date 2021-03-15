«Она такая крутая»: эффектная Алла Пугачева «пленила» мужа Ивлеевой

Российская певица Алла Пугачева засветилась на пышной вечеринке в честь 30-летия блогера Насти Ивлеевой. Именинница опубликовала в сториз Instagram видео с Примадонной.

На одном из кадров Алла Пугачева позирует для фото с 26-летним рэпером Элджеем (Александр Узенюк) — мужем Насти Ивлеевой.

При этом за кадром в начале ролика слышен разговор: «Это мама шоу-бизнеса. Она такая крутая».

Элджей даже провозгласил свою с Пугачевой пару «Королем и королевой»:

Стоит отметить, что муж Пугачевой Максим Галкин тоже опубликовал фото супруги с Элджеем:

Ранее сообщалось, что на светском мероприятии Пугачева появилась в мини-шортах и шифоновой юбке, прикрывающей ноги певицы. При этом она приревновала Максима Галкина к молодой имениннице.

Напомним, 71-летняя Алла Пугачева осталась в тени на передаче «Сегодня вечером» — ее затмила певица Маша Распутина.

Фото из Instagram Аллы Пугачевой

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