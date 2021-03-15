«Лежу без сил, потеряла голос»: переболевшая раком Мика Ньютон пожаловалась на проблемы со здоровьем

Живущая в США украинская певица Мика Ньютон, шокирующая признанием об онкологическом заболевании, пожаловалась на новые проблемы со здоровьем. Артистка почувствовала недомогание и уж решила, что подхватила коронавирус, поскольку симптомы были очень похожими.

«Я почувствовала себя плохо и обратилась за неотложной помощью, потому что подумала, что это Covid. Очень похожие симптомы, но это закончилось приступом астмы. Так что вот уже пару дней я лежу в постели без сил, потеряла голос, принимаю лекарства и пытаюсь почувствовать себя лучше», — рассказала в Instagram Мика Ньютон.

Врач прописал певице лечение и посоветовал больше отдыхать. Мика поблагодарила подписчиков за поддержку и пообещала скоро вернуться в строй.

Ранее Мика Ньютон рассказывала в интервью, что от онкологии она лечилась в США. Ей удалось победить болезнь и сохранить шанс стать мамой.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что телеведущая Лилия Ребрик перенесла тяжелую болезнь и снова вернулась к работе. А певица Даша Астафьева едва не погибла из-за внутреннего кровотечения.

536

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter