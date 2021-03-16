Создатели «Орла и Решки» шокировали заявлением о разводе

Создатели тревел шоу «Орел и Решка», который отмечает юбилейный десятый сезон с новыми ведущими, Елена и Евгений Синельниковы расстались после 20 лет брака. Об этом рассказала сама Елена, которая является продюсером проекта, в программе ЖВЛ.

Вдаваться в подробности она не стала. Лишь сказала, что причиной развода стали работа и то, что они слишком рано поженились.

«На „Орле и Решке“ в основном все разводятся. Практически все, кто в длительных отношениях и кто долго работает на проекте. И мы с Женей развелись», — сказала Елена.

Она также призналась, что хочет еще встретить надежного мужчину, который станет для нее мужем и партнером.

«Я замуж хочу выйти и влюбиться! Конечно, очень хочу семью, я уже созрела. Мне нужен партнер в бизнесе, мне нужен партнер на будущее. Планы у меня — развиваться не в телике, а, может, сделать что-то другое, связанное с туризмом», — поделилась Синельникова.

Евгений и Елена поженились еще студентами. У уже бывших супругов есть девятилетний сын Алексей.

Напомним, недавно жена Андрея Джелжулы, подарившая ему дочь, заявила, что хочет развестись с ним.

Фото Instagram.com/synelnykova

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