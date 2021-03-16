27.57 / 27.75 32.77 / 33.12
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Создатели «Орла и Решки» шокировали заявлением о разводе

14:57 16 марта 2021
Елена и Евгений Синельниковы

Создатели тревел шоу «Орел и Решка», который отмечает юбилейный десятый сезон с новыми ведущими, Елена и Евгений Синельниковы расстались после 20 лет брака. Об этом рассказала сама Елена, которая является продюсером проекта, в программе ЖВЛ.

Вдаваться в подробности она не стала. Лишь сказала, что причиной развода стали работа и то, что они слишком рано поженились.

«На „Орле и Решке“ в основном все разводятся. Практически все, кто в длительных отношениях и кто долго работает на проекте. И мы с Женей развелись», — сказала Елена.

Она также призналась, что хочет еще встретить надежного мужчину, который станет для нее мужем и партнером.

«Я замуж хочу выйти и влюбиться! Конечно, очень хочу семью, я уже созрела. Мне нужен партнер в бизнесе, мне нужен партнер на будущее. Планы у меня — развиваться не в телике, а, может, сделать что-то другое, связанное с туризмом», — поделилась Синельникова.

Евгений и Елена поженились еще студентами. У уже бывших супругов есть девятилетний сын Алексей.

Напомним, недавно жена Андрея Джелжулы, подарившая ему дочь, заявила, что хочет развестись с ним.

Фото Instagram.com/synelnykova

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

Грег и Амбер Чапкис с детьми

«Я плакала всю дорогу»: внука Чапкиса пришлось класть на операцию

Мария Рак и Любовь Дробина

«Спасибо, а не ладно!» Тину Кароль разозлила истерика участницы «Голоса»

алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер