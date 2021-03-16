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Шоу-бизнес

Немного запутался с днем рождения: экс-муж Ани Лорак похвастался пирожками подчиненной

15:17 16 марта 2021
бывший муж Ани Лорак

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который недавно вернулся из Москвы в Киев, сразу же попал на праздник в своем офисе. Видео он опубликовал у себя в Instagram Stories.

Как оказалось, одна из сотрудниц только что вернулась из отпуска и решила угостить коллег пирожками собственного приготовления, отметив таким образом прошедший день рождения.

Налчаджиоглу, поздравляя подчиненную, немного перепутал дату, когда она родилась. Девушка поправила начальника и праздник начался.

Напомним, в Москве Мурат Налчаджиоглу не только повидался с дочерью Софией, но и побывал на вечеринке у Филиппа Киркорова. Поп-король российской эстрады опубликовал совместное фото Ани Лорак, ее бывшего мужа и их дочери, порадовавшись за них.

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