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Шоу-бизнес

Так мило обхватила руку: Лобода воссоединилась с Тиллем Линдеманном

15:02 18 марта 2021
Светлана Лобода

Выступающая в России певица Светлана Лобода опубликовала фото вместе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, о романе с которым ходит много слухов. Снимок опубликован в сториз Instagram артистки.

На фото Светлана Лобода обхватила руку сидящего рядом с ней Тиллем Линдеманном. Судя по снимку, пара находится на теплой дружеской вечеринке в честь дня рождения.

Напомним, Линдеманн в последнее время стал часто посещать Россию — это связывают с тем, что он хочет видеть дочку Тильду.

Ранее сообщалось, что печальная Лобода показала свою спальню с большой кроватью и отметила, что это уже третья ее комната такого типа. Причем певица, мать двух дочек, в данный момент не находится в браке

Фото из Instagram Светланы Лободы

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