«Потрясающий»: дедушкой для детей Пугачевой и Галкина стал гастрольный импрессарио

Российский юморист и фигурант базы «Миротворец» Максим Галкин опубликовал в Instagram видео о том, как его сын Гарри разговаривает по телефону с названным дедушкой, живущим в Израиле.

«Вот подсмотрел за Гариком, потом спросил разрешение у него, можно ли опубликовать», — написал Галкин.

Мальчик консультирует дедушку, как настроить видео в одной из соцсетей, рассуждает о первой мировой войне и ученом, который изобрел противогаз. При чем видно, что ребенок читал или видел сюжет о войне и том, как защищались люди от газовой атаки.

Галкин пишет, что к сожалению, у его детей нет родных дедушек и бабушек.

«Потрясающим дедушкой» для его детей стал близкий друг семьи — гастрольный импрессарио Семен Могилевский.

У Могилевского есть родные любимые внуки, но он не меньше привязан к детям Пугачевой и Галкина, которые его обожают. Дедушка находит время на ежедневные телефонные созвоны со своими названными внуками.

По словам Галкина, бабушкой была для Лизы и Гарри Галина Борисовна Волчек. В свободное время она приезжала в гости к звездному семейству, дети тоже навещали ее.

Еще одной бабушкой стала Алина Редель, давняя ближайшая подруга Пугачевой, которая живет по соседству.

В сети отметили, что у Гарри был очень деловой разговор с дедушкой и то, что мальчик в курсе всех событий.

Напомним, Максим Галкин часто публикует в сети фото и видео своих детей. Недавно фанаты обсуждали ролик, в котором Лиза читает зажигательный рэп, посвященный любимой маме Алле. Недавно Галкин заснял сценку перед прогулкой — его супруга Алла Пугачева и двойняшки Лиза и Гарри весело прыгали и танцевали.

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