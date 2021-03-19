«Какая жесть»: экс-участница распавшейся группы YUKO шокировала дебютным клипом

Бывшая солистка распавшегося дуэта YUKO Юлия Юрина презентовала свой первый дебютный клип и песню «Молоко», которые не приняла публика.

В песне Юлия Юрина поет о сексе, рэпере Тиме Белорусских и алкоголе. Кроме того, Юлия танцует тверк и обливает себя белой жидкостью.

Солистка также выпустила первый миниальбом «Онлифан», в который вошли четыре композиции: «Молоко», «Локоны», «Мотыльки», «Вебкам». А на песню «Молоко» Юлия выпустила динамичный клип.

«Я хочу жить так как хочу, научиться быть честной с собой и развлекаться. Вам может это нравиться, а может не нравиться, но я такая на пути к себе и собственной свободе. я позволяю себе развлекаться и зову делать это со мной», — прокомментировала выход клипа певица.

За несколько часов ролик набрал около 8,5 тысяч просмотров. Но русскоязычный трек полностью раскритиковали в сети, отметив, что он очень напоминает российскую поп-музыку, а образ певицы очень банальный и неоригинальный. Многие разочаровались в Юриной.

Напомним, в начале марта стало известно, что распался проект «НеАнгелы», который просуществовал в украинском шоу-бизнесе 15 лет. По мнению одной из участниц Виктории Смеюхи, которая нацелена на сольную карьеру, это было правильное решение.

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