27.60 / 27.78 32.72 / 33.08
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Семья Юрия Никитина застряла на Бали из-за серьезной болезни

10:08 22 марта 2021
Юрий Никитин и Оля Горбачева

Певица, телеведущая и ментор Оля Горбачева, раскрывшая правду о ПМС, с дочками подхватили серьезную болезнь во время отдыха на Бали. Из-за этого отпуск для семейства затянулся и превратился в ужас. О проблемах со здоровьем членов семьи рассказал Юрий Никитин в программе «Светская жизнь».

«Мы были на Бали долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно. Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, все превратилось в ужас, который продолжался очень долго», — поделился Никитин.

Он также добавил, что его жена и дети заразились не коронавирусом.

«Хуже. Это специфическая болезнь», — уточнил Никитин.

Сейчас с близкими Никитина все хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что телеведущая Лилия Ребрик переболела коронавирусом. А певица Даша Астафьева едва не погибла от внутреннего кровотечения.

Фото Instagram.com/gorbachovaolga

950

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

ДТП

Во Львове крышка люка влетела в авто и убила ребенка

40 святых

Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы

Ани Лорак

«Восьмое чудо света»: Ани Лорак с новой прической потрясла поклонников

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер