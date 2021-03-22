Семья Юрия Никитина застряла на Бали из-за серьезной болезни

Певица, телеведущая и ментор Оля Горбачева, раскрывшая правду о ПМС, с дочками подхватили серьезную болезнь во время отдыха на Бали. Из-за этого отпуск для семейства затянулся и превратился в ужас. О проблемах со здоровьем членов семьи рассказал Юрий Никитин в программе «Светская жизнь».

«Мы были на Бали долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно. Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, все превратилось в ужас, который продолжался очень долго», — поделился Никитин.

Он также добавил, что его жена и дети заразились не коронавирусом.

«Хуже. Это специфическая болезнь», — уточнил Никитин.

Сейчас с близкими Никитина все хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что телеведущая Лилия Ребрик переболела коронавирусом. А певица Даша Астафьева едва не погибла от внутреннего кровотечения.

Фото Instagram.com/gorbachovaolga

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