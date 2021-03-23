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Шоу-бизнес

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

11:16 23 марта 2021
Гросу

Певица Алина Гросу, заинтригововавшая зрителей теплым фото с Олегом Винником, опубликовала в Instagram фото, которые ее фанаты признали неудачными.

Певица на снимках в черном наряде и черном парике со стрижкой каре.

«Захотелось добавить немного Франции в стиль. Как вам такой образ? Какая фотка нравится?» — подписала певица фото.

Мнения фанатов разделились. Но большинство считает, что темный цвет Алине не идет. Некоторые высказались по поводу прически, считая, что девушке лучше с длинными распущенными волосами.

Подписчица под ником milayaodezdaukraine написала: «Черный старит вас. Выглядите на 50 лет».

Напомним, Алина Гросу была замужем за бизнесменом Александром Комковым. Брак продлился меньше года. Супруг через полгода уже нашел другую. Во время откровенного разговора певица выяснила, что Комков ее никогда не любил.
После неудачного первого брака Гросу говорит, что теперь все будет по-другому, и в следующий раз она не будет торопиться в ЗАГС.

Фото Instagram/alina_grosu

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