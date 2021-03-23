А кровь так же смывается? Владимир Остапчук пригрозил жене
Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука Кристина Горняк опубликовала в Instagram Stories эпизод, который произошел у них на кухне перед завтраком.
Обеденный стол был застелен красивой скатертью, на которую Владимир нечаянно пролил кофе. Мужчина извинился и принялся вытирать стол салфетками. В результате на скатерти ничего не осталось.
Кристина за кадром сообщила, что она разыграла мужа, а скатерть из влагостойкой ткани со специальной пропиткой.
«А кровь также смывается?» — поинтересовался Владимир.
Напомним, Владимир Остапчук женат вторым браком на Кристине Горняк. От первого брака у него двое детей — дочка Эмилия и сын Эван. На днях Эвану исполнилось три года. Владимир Остапчук трогательно поздравил сына с днем рождения.
Фото instagram.com/kristygor/12
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