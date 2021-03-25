Взломали: у внучки Ротару случилась беда

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно вызвала обеспокоенность у подписчиков в Instagram своей болезненной худобой, поделилась новой бедой — неизвестные «хакнули» ее страницу.

«Взломали. Делаем все возможное, чтобы восстановить», — говорится в stories молодой модели.

В настоящее время девушка готовится к свадьбе — ее женихом является бизнесмен Денис Жаданов. Предложение руки и сердца она приняла осенью прошлого года, несмотря на то, что звездная бабушка, певица София Ротару, считает, что внучке еще рано замуж.



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