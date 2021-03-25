Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

Известный украинский певец, продюсер и один из тренеров 11 сезона шоу «Голос країни» Дмитрий Монатик (MONATIK) c семьей живет в не самом престижном поселке Крюковщина под Киевом. Еще 5 лет назад певец приобрел два участка земли общей площадью 12 соток в 6 км от Окружной дороги по направлению к Боярке.

Двухэтажное домовладение музыканта расположено прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство других домов.

Также имение включает так называемый гостевой дом.

По соседству с Монатиками живут и Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом. Недавно Надя призналась, что решила обзавестись собственным домом после того, как побывала в гостях у Монатика.

Издание «Страна» показало семейное гнездышко артиста с высоты полеты квадрокоптера.

Отметим, что Монатик с женой Ириной воспитывает двух сыновей — Даниила (5 лет) и Платона (4 года).

Напомним, накануне Дня Святого Валентина Монатик признался, как делал предложение любимой супруге.



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