Похудевшая Джамала похвасталась результатом

Певица Джамала, объявившая о борьбе с лишними килограммами, похвасталась результатами. Благодаря специально разработанной для нее диете за полтора месяца звезда сбросила 6 кг. И останавливаться на достигнутом не собирается.

Джамала делиться в сети подробностями своего питания и рассказывает о физических нагрузках. Говорит, благодаря сбалансированному подходу результат не заставил себя ждать.

«Мой метаболический возраст — 22 года, мой вес — 63 кг. Помните, не так давно я писала, что моя цель — скинуть 10 кг? Ещё полтора месяца назад я весила 69 кг. Я открыто делюсь в сторис своим ежедневным меню, основной акцент в моем рационе — сбалансированное питание, в котором много зелени, и сейчас практически отсутствует ужин», — рассказала Джамала.

Она признается, что также иногда срывается, но делает это правильно.

«Важно знать, что были всякие испытания в виде ОРЗ, стрессовых ситуаций и прочих историй, когда сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладеньким, не разукрасить пасмурную и холодную весну. Были испытания и похлеще грудного вскармливания — критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфет, и халву, и попкорн», — делится певица.

В таких случаях, она советует держать чёрный шоколад 85% какао, можно запить чаем. Иногда Джамала позволяет себя немного орехов — фундук, миндаль.

«Из нового в этой неделе — зелёный день. Это когда все три приема пищи — только зелёные овощи: огурцы, авокадо, кабачки и т. д. », — добавила певица.

Ранее Джамала откровенно рассказала о запретах мужах, ревности и воспитании детей.

Также о своем намерении сбросить лишние килограммы заявила и рэп-исполнительница Alyona Alyona. ⠀

Фото Instagram.com/jamalajaaa

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