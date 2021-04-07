Санта Димопулос внесла ясность в запутанную историю с ее мужьями

Бывшая солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. В Instagram Stories красавица ответила на вопрос по поводу расставания со своими мужьями.

Санта уточнила, что замужем сейчас — ее первый и последний муж Игорь.

На вопрос поклонника, когда ее сердце снова будет свободно, певица написала, что это произойдет только в следующей жизни.

Напомним, свадьба Санты Димопулос и Игоря Кучеренко состоялась в 2015 году. В 2019 года у пары родилась дочь София. Девочка очень похожа на отца. Рожала Димопулос в Монако. У певицы есть 13-летний сын Даниэль, которого она родила в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой.

Фото Instagram/ santadimopulos

201

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter