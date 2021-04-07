27.67 / 27.88 32.61 / 33.02
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Санта Димопулос внесла ясность в запутанную историю с ее мужьями

9:33 7 апреля 2021
Санта Димопулос

Бывшая солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. В Instagram Stories красавица ответила на вопрос по поводу расставания со своими мужьями.

Санта уточнила, что замужем сейчас — ее первый и последний муж Игорь.

На вопрос поклонника, когда ее сердце снова будет свободно, певица написала, что это произойдет только в следующей жизни.

Напомним, свадьба Санты Димопулос и Игоря Кучеренко состоялась в 2015 году. В 2019 года у пары родилась дочь София. Девочка очень похожа на отца. Рожала Димопулос в Монако. У певицы есть 13-летний сын Даниэль, которого она родила в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой.

Фото Instagram/ santadimopulos

201

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Коронавирус

В Украине зафиксирован антирекорд по суточной смертности от ковида

Елена Кравец

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

представитель ОБСЕ

Миссия ОБСЕ рассказала, что узнала о гибели 5-летнего ребенка 2 апреля в Александровском

Вакцина от коронавируса

В ЕС обнаружили нестыковку с российской вакциной «Спутник V»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер