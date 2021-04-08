СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость звездных супругов Константина Меладзе и Веры Брежневой, которая сейчас отдыхает в Дубае и делится в сети яркими фото в купальнике.

Журналисты программы «Разоблачение» на телеканале KYIV. LIVE провели расследование и выяснили, что семейство владеет многомиллионной недвижимостью в Украине, Италии и России.

Как утверждается в сюжете, Константин Меладзе недавно приобрел новую 5-комнатную квартиру в новостройке в Киеве стоимостью около миллиона долларов. В то же время на его жену Веру Брежневу, которая в документах фигурирует как Киперман, зарегистрированная жилая недвижимость за 1,5 миллиона долларов.

Также Константину Меладзе принадлежат апартаменты на 206 квадратных метров. Жилье такой площади обошлось музыканту примерно в 825 000 долларов. В вип-новостройке есть собственный тренажерный зал, кафе, комната для переговоров, обустроенное место для отдыха, библиотека и детская развлекательная зона.

В собственности Веры Брежневой есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске, а также пятикомнатная квартира в старом доме по улице Десятинной. Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, такие роскошные апартаменты могут потянуть на полтора миллиона долларов.

Константин последнее время активно инвестирует в строительство и скупает квартиры в многоэтажках премиум класса на Печерске. Летом прошлого года он стал владельцем апартаментов в ЖК «Бульвар фонтанов» примерно за треть миллиона долларов. А несколько недель назад приобрел жилье в стеклянной башне «Скайлайн».

По данным СМИ, также в собственности Константина находится роскошный дом возле Украинки. Журналистам удалось разглядеть три этажа, камин и музыкальную студию. Есть собственный выход на залив Днепра, причал для яхт и теннисный корт.

Сейчас звездная пара живет на 3 страны: Украину, Россию и Италию. В Киеве они останавливаются в квартире Веры на Воздвиженке, стоимостью примерно 350 000 долларов.

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