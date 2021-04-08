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Шоу-бизнес

Если укусил комар: Фреймут показала, как правильно чесаться в приличном обществе

18:51 8 апреля 2021
Ольга Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая регулярно дает украинцам советы по поводу этикета, рассказала в своем Instagram, как поступать в обществе, если надо почесаться.

«Можно ли чесаться на людях? Нет. Даже если укусил комар, не стоит чесать при всех. Чешитесь там, где вас никто не видит. При всех лучше незаметно почесаться, например, жестом, как будто поправляешь локон», — посоветовала Фреймут.

Многие подписчики благодарят телеведущую за советы, но есть и критические высказывания: «Америку открыла: не смеши грешных», «Оля, вы случайно не заболели?»

Ранее сообщалось, что Фрймут дала советы по поведению с отрыжкой или испусканием газов. Она также научила украинцев пить вино.

Фото из Instagram Ольги Фреймут

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