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Шоу-бизнес

Тина Кароль стала грабителем

11:32 9 апреля 2021
Тина Кароль в клипе «Хороший парень»

Певица Тина Кароль, которой приписывают роман с Даном Баланом, стала грабительницей биткоинов. Она перевоплотилась в парня ради нового дерзкого клипа на песню «Хороший парень» из ее нового альбома «Красиво».

Одновременно певица выпустила AR версию нового видео — трехмерное исполнение трека в дополненной реальности. Клип «Хороший парень» о перевоплощении характера. В новой видеоработе едва ли можно узнать Тину — она предстала в образе грабителя биткоинов.

«Девушки всегда выбирают хороших парней, а любят плохих», — говорит певица.

Режиссером клипа стал Indy Hait, снявший ранее нашумевший клип «Скандал».

«Я подумал, почему бы Тине не предстать в образе парня? Стать одним из грабителей, которые совершают кражу криптовалюты. Я хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа», — говорит Инди.

По сюжету грабителями управляет девушка из клипа «Скандал», которая также появляется в новом видео. Хореограф-постановщик перформанса Марина Кущева рассказала, что несмотря на сложность манеры танца хип-хоп, в клипе Тина выполнила все элементы постановки без дублера.

После появления Дана Балана на проекте «Голос країни» вспыхнула новая волна слухов о романе с Тиной Кароль. Фанаты давно женят пару и находят «новые доказательства» любви звездной пары. Тина и Дан держат интригу.

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