Дмитрий Ступка о разводе с женой и конфликтах с мамой

Дмитрий Ступка, расставивший точки в отношениях с женой, откровенно рассказал о личной жизни, творческом кризисе и конфликтах в семье. В программе «Зірковий шлях» он признался, что его воспитывали знаменитый дедушка Богдан Сильвестрович и бабушка Лариса Семеновна. До 18 лет он очень мало общался с родителями.

Кстати, они без восторга восприняли женитьбу Дмитрия на Полине Логуновой, которой он сделал предложения спустя полгода после знакомства.

«Говорят: „Куда ты лезешь, с кем ты женишься, ты ее не знаешь. Зачем оно тебе надо?!“. Для всех был шок, мы так рано женимся», — вспомнил Ступка.

Вместе они уже пять лет, воспитывают дочь Богдану. Но супруга актера так и не смогла найти общий язык со своей свекровью.

«С мамой они как-то не поладили очень давно, вот они два Скорпиона не могут друг с другом найти общий язык. Кто-то что-то кому-то когда-то сказал, а кто-то сильно гордый, не могут друг друга простить. Они одно только не понимают, что жизнь одна и она такая короткая на самом деле. Это все такая глупость», — рассказал актер в интервью каналу «Украина».

Дмитрий не скрывает, что в отношениях с Полиной не все так гладко, они даже думали о разводе.

«Но я хочу, чтобы семья была полной, чтобы у ребенка были папа и мама. Я хочу видеть свою дочь каждый день, проспаться с ней. А там посмотрим», — сказал Дмитрий.

Он говорит, что делает все возможное, чтобы обеспечить семью. Работает на трех работах: ведет утреннее шоу, преподает студентам университета культуры и искусств, а по вечерам играет в киевском драматическом театре Ивана Франко. Из-за напряженного графика он ложится спать после 12 часов ночи, а просыпается в 5 утра, и все равно зарабатывает мало. Говорит, что некоторые каналы его просто не приглашают.

«Наверное, меня не приглашают потому, что я очень дорогой. Они за один день хотят снять необъятное — куча переодеваний, сцен из разных серий. И потом предлагают пять-шесть тысяч гривен в день. Я живу в той стране, где мне не разрешают больше зарабатывать. Работая на трех работах, надо либо немного живот прикрутить и не есть то, что иногда хочется, и жить на те деньги, что есть, или я не знаю, что делать», — сказал Ступка.

Ранее жена Дмитрия Ступки Полина Логунова в обвинила мужа в том, что не слушает ее, не достаточно зарабатывает и грозила ему разводом. Тогда слова жены актер назвал эмоциями.

Кстати, сейчас Полина с дочкой отдыхает в Доминикане в одном из самых дорогих отелей. Тем временем Дмитрий в Киеве возмущается высокими ценами на такси во время локдауна и задумывается о смене профессии.

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