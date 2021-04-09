Камалия сейчас под капельницами: что случилось

Певица Камалия, которая разозлилась на мужа из-за его «тайной вакцинации», оказалась под капельницами. На своей странице в Instagram она показала видео из клиники. Артистка лежит в маске под капельницей. Камалия объяснила, что она проходит курс восстановления и очищения крови после коронавируса.

«Не пугайтесь, я не болею, со мной все нормально. Сейчас я прохожу чистку крови и постковидную реабилитацию. И готовлюсь к вакцинации!», — написала под видео из клиники Камалия.

Напомним, вся семья Камалии несколько месяцев назад тяжело перенесла коронавирус. Особенно сложно заболевание протекало у ее мужа и мамы. Им пришлось обратиться за помощью медиков Александровской больницы.

После выздоровления супруги проходили обследования в Европе.

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