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Шоу-бізнес

«Останній вальс»: Вікторія Булітко показала чуттєвий танець з Григорієм Чапкісом

12:26 14 червня 2021
Григорій Чапкіс та Вікторія Булітко

Акторка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко, яка брала участь в шоу «Танці з зірками», поділилася в Мережі чуттєвим танцем з Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня. На проекті вони виконували вальс.

Зворушливим відео Вікторія поділилася в Інстаграм. «Останній вальс», — підписала Булітко.

Легендарному танцюристові та хореографу, народному артисту України Григорію Чапкісу був 91 рік. У грудні минулого року він був госпіталізований з двосторонньою пневмонією.

Григорій Чапкіс був чудовим співрозмовником. В одному з інтерв'ю «ФАКТАМ» хореограф розповідав про своє дитинство і шлях до успіху.

Григорій Миколайович 26 років працював у знаменитому ансамблі Вірського, був задіяний майже у всіх його хореографічних постановках, брав участь в 70 зарубіжних гастрольних поїздках. І за цей час, за його словами, не раз перебував на межі життя і смерті. Одного разу у фургон, на якому перевозили багаж колективу, підклали вибухівку. Однак рейс скасували через погану погоду, і вони були змушені їхати на машинах. В дорозі величезний фургон з реквізитом вибухнув.

Відповідаючи на питання «ФАКТІВ» Григорій Чапкіс зізнався, що він — щаслива людина.

У 90 років Чапкіс знову одружився, його обраницею стала 38-річна Міла, з якою він познайомився в ювелірному магазині.
Син хореографа Грег повідомив, що причиною смерті Григорія Чапкіса був не коронавірус, а вік.

Зірки шоу-бізнесу тужать і висловлюють співчуття в Мережі.

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«Останній вальс»: Вікторія Булітко показала чуттєвий танець з Григорієм Чапкісом

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