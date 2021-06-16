«Не відчувала дитини»: Василіса Фролова розповіла, як ледь не втратила сина

Телеведуча Василіса Фролова, яка вперше стала мамою в 43 роки, вперше розповіла про те, що ледь не втратила сина. На 41-му тижні вагітності вона перестала відчувати ворушіння дитини. Запідозривши недобре, Василіса негайно звернулася до лікаря. Після обстеження медики прийняли рішення екстрено провести кесарів розтин. Виявилося, що дитина була оповита пуповиною, у неї сталася гіпоксія.

«Мене мама везе, а у мене сльози градом. Я не відчувала живота. Ось в чому жах. А після УЗД по виразу обличчя лікаря я зрозуміла, що щось не т. е. І він мені каже: «Василісочка, будемо народжувати сьогодні. Ти йдеш, переодягатися, і ми робимо кесарів розтин», — розповіла Василина в інтерв'ю YouTube-каналі «Олицька».

За словами телеведучої, була реальна загроза життю дитини, рахунок йшов на хвилини.

«Я пам'ятаю цей огидний стан. Мені було жахливо погано, нудило, хотілося пити, здавалося, що перебуваю на межі життя і смерті … Коли дитина заплакала, її поклали мені на груди, я розуміла серйозність моменту і весь час питала: «Він здоровий? Він здоровий?», — поділилася Василіса.

На щастя, з дитиною Василіси все добре. Вона насолоджується материнством і публікує фото свого Родіона.

Батьком дитини є продюсер Дмитро Котеленець. Василиса розповіла, що 11 років будувала стосунки з іншим чоловіком і мріяла про дітей, але не могла завагітніти, а одна випадкова ніч кардинально перевернула її життя.

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