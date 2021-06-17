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«Не могла терпіти»: дружина Павліка пояснила погіршення свого стану після пологів

11:59 17 червня 2021
Віктор Павлік з дружиною і новонародженим сином

Дружина Віктора Павліка Катерина, яка вперше стала мамою 15 червня, пояснила погіршення свого стану після пологів. Молода мама розповіла в Інстаграм, що у неї «випливла» давня проблема — загострився цистит, з яким вона боролася кілька років і навіть вела блог на цю тему, відверто розповідаючи про проблему.

«У мене загострився цистит. А для мене це найстрашніше. Я терпіла, скільки могла. Але потім вже просто не було сил. Сказала лікарям: „Здаюсь, робіть з цим щось“. Після крапельниці мені стало набагато легше. Відчуваю себе нормальною людиною», — розповіла Катерина.

Поки вона з новонародженим сином Михайлом перебуває в приватному пологовому будинку. Каже, у малюка відмінний апетит і показала кілька нових фото з сином. Обличчя хлопчика Катерина поки не показує.

Як розповів «ФАКТАМ» Віктор Павлик, син є його точною копією.

Катерина після пологів «розсекретила» параметри сина і показала подарунок від чоловіка.

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