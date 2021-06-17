«Ми благословенні бути один у одного»: дружина Грега Чапкіса зворушливо привітала його з днем народження

Синові легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя 13 червня, Грегу виповнилося 42 роки. Його дружина Ембер, з якою вони живуть разом 20 років і виховують двох синів — Миколу і Максима, зворушливо привітала його з днем народження і опублікувала сімейний фото.

«З днем народження, коханий! Я люблю тебе так сильно! Ми любимо тебе так сильно! Ми пишаємося, що у нас такий Тато. Ми такі щасливі, що саме ти наш Тато», — написала Ембер.

Також Ембер опублікувала фото трьох поколінь Чапкісів і запевнила, що вони продовжать справу знаменитого Григорія Чапкіса.

«Життя. Ти ніколи не знаєш, що станеться. Важливо жити в моменті і насолоджуватися тим, що ти маєш. Ми благословенні бути один у одного і знати, що наші хлопчики-Чапкіс продовжать нести ім'я нашої сім'ї», — написала Ембер.

Нагадаємо, церемонія прощання і похорони Григорія Чапкіса відбудуться 18 червня.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Миколайович розкрив подробиці свого життя, згадував про важке дитинство і шлях до успіху, коханих жінок і світових гастролях.

фото Instagram.com/gregchapkis

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