«Партнери по злочину»: Крапівіна знайшла «заміну» Лободі

Нателла Крапівіна, яка десять років пропрацювала продюсером співачки Світлани Лободи і нещодавно заявила, що йдет з шоу-бізнесу, «засвітилася» у компанії журналістки Ксенії Собчак.

ВInstagram вона розмістила фотографії з Ксенією, назвавши їх «партнерами по злочину».

Нагадаємо, що в шоубіз розгорівся неабиякий скандал після того, як Крапівіна заявила, що російський шоу-бізнес нагадує їй цирк виродків, підбиваючи підсумки премії «Муз ТВ», та похвалила Ксенію Собчак за те, що телеведуча «здатна витягнути будь-який захід».

Зокрема, йшлося про демарш репера Моргенштерна, який звинуватив організаторів в упередженому ставленні — йому не сподобалося, що переможцем у номінації «Співак року» був оголошений Олександр Ревва.

На слова Крапівіної різко відреагував Філіп Кіркоров, якого підтримали багато російських «зірок». Втім, були прихильники і у Натели, в тому числі і Собчак. А ось Світлана Лобода її не підтримала, вибачившись за слова продюсерки.

Фото зі сторінки Натели Крапівіної у соцмережах.

318

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter