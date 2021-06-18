«Партнери по злочину»: Крапівіна знайшла «заміну» Лободі
Нателла Крапівіна, яка десять років пропрацювала продюсером співачки Світлани Лободи і нещодавно заявила, що йдет з шоу-бізнесу, «засвітилася» у компанії журналістки Ксенії Собчак.
ВInstagram вона розмістила фотографії з Ксенією, назвавши їх «партнерами по злочину».
Нагадаємо, що в шоубіз розгорівся неабиякий скандал після того, як Крапівіна заявила, що російський шоу-бізнес нагадує їй цирк виродків, підбиваючи підсумки премії «Муз ТВ», та похвалила Ксенію Собчак за те, що телеведуча «здатна витягнути будь-який захід».
Зокрема, йшлося про демарш репера Моргенштерна, який звинуватив організаторів в упередженому ставленні — йому не сподобалося, що переможцем у номінації «Співак року» був оголошений Олександр Ревва.
На слова Крапівіної різко відреагував Філіп Кіркоров, якого підтримали багато російських «зірок». Втім, були прихильники і у Натели, в тому числі і Собчак. А ось Світлана Лобода її не підтримала, вибачившись за слова продюсерки.
Фото зі сторінки Натели Крапівіної у соцмережах.318
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