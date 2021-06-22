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Проблеми із самоідентифікацією: Тіна Кароль висловилася про артистів, які виступають в Росії

10:56 22 червня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно представляла свій новий альбомом «Красиво» у Казахстані, пояснила, чому українські артисти не їздять на гастролі до Росії.

Відео MUZZONE TV публікує «Культурна пральня». «Я співачка з України, приїхала в Казахстан, — сказала Кароль. — Ми не їздимо у Росію, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте нас, і ми чекаємо на вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. Такий промотур пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо їх в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати один з одним. Багато виконавців з Казахстану живуть в Москві. Хотілося б, щоб вони залишалися в своїй країні і творили для своєї батьківщини».

Тіна Кароль також поспілкувалася з шанувальниками під час ефіру на радіостанції «Авторадіо» в Казахстані, де, в тому числі, розповіла про їхнє ставлення з Даном Баланом і заяві креативного продюсера «плюсів» Олександра Завадюк про те, що їх роман був вигадкою. «Нам довелося разом відстояти наше ім'я, відстояти наших шанувальників, відстояти наші почуття. І я рада, що вся ситуація розрулити і все-все зрозуміли. Подивимося, як доля направить наші сердечні струни «, — сказала співачка.

Фото Тіни Кароль з соціальних мереж.

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