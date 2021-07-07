Далеко від світського Києва: Тарас Цимбалюк одружився

Актор Тарас Цимбалюк, якого називають секс-символом українського кіно, одружився на своїй коханій Тіні. Пара уклала шлюб третього липня, в третю річницю їхніх стосунків. Пишного торжества із цього приводу молодята влаштовувати не стали, відзначили у вузькому колі. А після Тарас і Тіна втекли від суєти в гори. Про новий статус розповіла Тіна на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши фото, на якому вони позують на тлі гір в халатах з написом «містер і місіс Цимбалюк».

«Вийшла заміж за кращого хлопця на світі. 03.07.2021 — рівно 3 роки нашим стосункам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва.

Мій коханий @ taras. tsymbaliuk щаслива бути твоєю дружиною, великого плавання нашому кораблю під назвою «сім'я»! , — написала Тіна під світлиною.

Вона також зазначила, що тепер буде менше шансів плутати її ім'я. Тіна взяла прізвище чоловіка.

«Тепер шансів назвати мене Тонею у недбайливих журналістів і випадкових знайомих не залишилося (через поєднання Антоненко Тіна я іноді виходила Тонею) прошу любити і шанувати Тіну Цимбалюк», — додала вона.

Тарас поки не афішував весілля в соцмережах. «Моя кохана дівчинка», — відреагував він на пост Тіни.

Підписники і зіркові друзі, серед яких актриса Наталка Денисенко, співачка Віра Кекелія та Ірина Монатік вітають в коментарях молодят.

Нагадаємо, Тарас і Тіна вже кілька років живуть разом. Романтичну пропозицію руки та серця актор зробив під час проекту «Танці з зірками».

Закохані діляться в мережі фото спільних подорожей .

Вони також здивували фотосесією в стилі ню.

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