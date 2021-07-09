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«Ще відіб'є його у Насті»: у поцілунку Позитива і Потапа в губи побачили новий поворот

10:21 9 липня 2021
Потап поцілував Позитива

Репер Потап і його друг Позитив вразили фанатів своєю витівкою на сцені фестивалю Atlas Weеkend, злившися у поцілунку на сцені.

Незважаючи на благородний порив підтримати камінг-аут співака MELOVIN, далеко не всі українці зрозуміли правильно їхнє прагнення. Принаймні, фоловери «Зіркового шляху» в Instagram.

Нагадаємо, після того, як MELOVIN зробив зі сцени фестивалю камінг-аут, поцілувавшись з чоловіком, Олексій Потапенко і Олексій Завгородній вирішили «приколотися» дивним чином, зробивши те ж саме.

Але навіть те, що після короткого поцілунку у губи хлопці відсахнулися один від одного, викликало підозру у прибічників традиційних сімейних цінностей.

«Тепер зрозуміло чому Позитив розлучився. Не дай Бог відіб'є його у Насті», «Один баран стрибає з моста в річку, і інші за ним … Крім поцілунку показати більше нема чого? … Виконуйте такі пісні, щоб люди знали Вас завдяки творчості, а не поцілунками один з одним»," Подуріли чи що? Фууу", «Нічого святого, за бабло принизити нижче плінтусу», «На це все дивилися сотні дітей … що ви цим пропагуєте?» — пишуть обурені фоловерів аккаунту.

Звичайно у вчинку «приколістів» знайшлися і захисники, які пояснили, що це просто хайп, насмішка. І що по хлопцях було видно, що їм самим це огидно, і що це просто стьоб.

Але в цілому реакція фанатів була негативною.

Тому Потапу, можливо, варто задуматися, чи завжди його жарти сприйматимуться правильно.

Нагадаємо, що телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч виклав свою позицію щодо MELOVIN: його музика не зміниться від того, зізнався він у своїх вподобаннях, чи ні. Так само не зміниться і життя людей, які хейтять артиста.

Фото — скріншот.

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