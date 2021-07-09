Був свідком на весіллі з Пугачовою: Кіркоров розповів про непоправну втрату

Поп-король російської естради Філіп Кіркоров, якого спочатку внесли до «чорного списку» артистів в Україні, а потім виключили з нього, переживає трагедію. Від коронавірусу помер перший директор співака Геннадій Руссу, йому було 72 роки. Про це артист повідомив у соцмережі.

«Ну ось і все … Ще одна втрата у моєму житті. Не стало тебе, Гена Руссу. Мій перший директор, мій найкращий директор. Вірний друг і соратник, який перший повірив в мене. Він був поруч зі мною, коли моє сходження на музичний олімп тільки починалося», — написав Кіркоров.

Геннадій Руссу вперше побачив молодого артиста на розігріві в Ігоря Саруханова.

«Ти повірив в довготелесого, часом незграбного, кучерявого хлопчика. Поділяв зі мною і радості, і печалі. Я довіряв тобі як нікому. Саме сьогодні я як ніколи розумію, що ти був найкращим директором, порядним і вірним партнером, другом», — ділиться Кіркоров.

Артист пише, що Руссу став для нього рідною людиною.

«Так, саме ти став свідком на весіллі, а після керував артстудією „Алла“. Найщасливіші дні моєї юності, мого особистого життя, ти завжди був зі мною поруч. Як несправедливо! Чому? Чому ти? Чому цей мерзенний коронавірус забирає одного за іншим моїх близьких друзів», — пише Кіркоров.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова одружилися у 1994 році, розлучилися у 2005. Але попри розставання, Пугачова залишається для Кіркорова головною жінкою його життя.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров був внесений у базу сайту «Миротворець» за свідоме порушення державного кордону України та підтримку політики чинного президента Володимира Путіна, спрямованої проти України. У червні поточного року Служба безпеки України звернулася до Міністерства культури і інформаційної політики з проханням виключити Кіркорова з «чорного списку». Причина такого кроку була сформульована досить туманно й викликала негативне ставлення у суспільстві. Більшість українців сподіваються, що дане рішення має тимчасовий характер.

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