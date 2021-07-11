Слідом за Melovin: Зарицька з KAZKA зважилася на відверте зізнання

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька підтримала свого друга MELOVIN, який вчинива камінг-аут, і теж зробила відверте зізнання про свою орієнтацію. Як виявилося, вона відносить себе до квір-людей, тобто до тих, чия сексуальність відрізняється від більшості.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю програмі «Світське життя».

За її словами, вона вважає неправильною ситуацію, коли колеги по зоряній тусовці нерідко прикриваються сім'єю і традиційними відносинами, в яких насправді глибоко нещасні.

«Я належу до тих людей, які підтримують прайди, всі меншини і квір-людей. Я сама себе вважаю квір. Взагалі, квір-люди — люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба», — заявила співачка.

Нагадаємо, після вчинку виконавця Melovin телеведучий Анатолій Анатоліч закликав до того, щоб українці вчилися бути толерантними і сприймали людей такими, якими вони є, а епатажний Філіп Кіркоров назвав вчинок колеги вчинком «справжньої особистості, людини, чоловіка».

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