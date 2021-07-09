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«Не важливо, хто ти у ліжку»: Кіркоров гаряче підтримав камінг-аут співака MELOVIN

12:41 9 липня 2021
Кіркоров

Після того, як MELOVIN оголосив на фестивалі Atlas Weekend про свою бісексуальність, його вчинок почали обговорювати шанувальники та колеги.

Відлуння дискусії докотилися навіть до країни-агресора, і російський «поп-король» Філіп Кіркоров вирішив висловитися з цього приводу. Зробив він це в Instagram українського колеги.

«MELOVIN! Красава! Вчинок справжньої особистості, людини, чоловіка! Неважливо хто ти у ліжку — головне залишатися мужиком у житті! Чесним! Вірним! Гідним!» — написав Кіркоров у коментарі під відео з поцілунком MELOVIN з дівчиною та хлопцем.

У той же час Потап і його друг Позитив перетворили камінг-аут на посміховисько, викликавши невдоволення і навіть гнів фанатів.

Нагадаємо, що днями MELOVIN зробив камінг-аут. Він спочатку поцілував дівчину, а потім хлопця і зі сцени Atlas Weekend, та зізнався у бісексуальності. Публічно підтримку виконавцю висловила Злата Огневич.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров був внесений у базу сайту «Миротворець» за свідоме порушення державного кордону України і підтримку політики чинного президента Володимира Путіна, спрямованої проти України. У червні поточного року Служба безпеки України звернулася до Міністерства культури і інформаційної політики з проханням виключити Кіркорова з «чорного списку». Причина такого кроку була сформульована досить туманно і викликала негативне ставлення в суспільстві. Більшість українців сподівається, що дане рішення носить тимчасовий характер.

Фото Філіпа Кіркорова із соціальних мереж.

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