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«Навіщо псувати гарне личко?»: у Мережі обурилися тим, як Алла Пугачова поводиться з 7-річною донькою Лізою

9:20 12 липня 2021
Алла Пугачова з молодшими дітьми

Фото і відео з молодшими дітьми Алли Пугачової — Гаррі і Лізою — часто з'являються в мережі, викликаючи розчулення фанів. Але в цей раз щось пішло не так — фоловери буквально вичитали батькам Лізоньки, дорікнувши їм в тому, що вони змушують її фарбуватися.

Днями в одному з фанатських акаунтів у соціальній мережі Instagram фото Лізи викликало справжні дебати.

«Навіщо? Всьому свій час! Коли ви намагаєтеся бігти попереду паровоза, то порушуєте циклічність своєчасних важливих життєвих подій, і цим порушуєте гармонію і внутрішній світ людини, а особливо дітей», «Років на 15 тягне. Одне питання — навіщо?»,"Алла Борисівна, ви що? Косметика завдає шкоди дитячій шкірі", — писали незадоволені користувачі мережі.

Справедливості заради варто відзначити, що фото — не нове, і воно вже публікувалося фанами.

Нагадаємо, Ліза Галкіна з ранніх років грає на фортепіано і робить в цьому великі успіхи. Як і Гаррі, вона перейняла талант своєї зоряної матері і теж може похвалитися хорошим слухом і наявністю голосу. А ще вона проявляє інтерес до танців, плавання і навіть до кулінарії .

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