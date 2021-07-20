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Відомого російського актора екстрено госпіталізували з коронавірусом

8:58 20 липня 2021
Відомого російського актора екстрено госпіталізували з коронавірусом

У московську лікарню «Комунарка» госпіталізували відомого російського актора Олександра Балуєва, який в Україні за незаконне відвідування Криму є фігурантом бази даних «Миротворець».

Як повідомило джерело «Експрес газети», рішення про госпіталізацію було прийнято з урахуванням віку актора — в кінці 2020 року йому виповнилося 62 роки.

Ураження легень у Балуєва поки що не перевищує 5%.

Актор запам'ятався роботами у фільмах «Полювання на ізюбря», «Турецький гамбіт» (2005), «Інді» (2007), «Кандагар» (2009) та інших. Всього він був зайнятий в 118 творчих проектах.

Нагадаємо, в середині липня ковід підхопив 71-річний Михайло Боярський, а 50-річний соліст «Хору Турецького» Борис Горячев помер від ускладнень захворювання. Також не витримав хвороби культовий російський рокер Петро Мамонов.

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