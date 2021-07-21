Багатодітний батько Анатолій Анатоліч розповів про свої страхи

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який став багатодітним батьком, розповів про свої страхи. З дружиною Юлією вони виховували двох доньок, а тепер в сім'ї з'явився і син, якого назвали Нілом.

Анатолій зізнався, що йому незвично відчувати себе в ролі батька хлопчика. Сам він ріс без тата.

«Мого тата не стало, коли мені було два з половиною. Він не був святим. Але він був моїм батьком. За розповідями моєї мами, він пропав на якийсь період після мого народження, та й в пологовий будинок він приходив один раз і не в кращому стані.

Але десь через рік після моєї появи він змінився, перестав вживати і перетворився в зразкового батька сімейства.

На жаль, це тривало недовго. Він загинув у бійці взимку 86-го року. Він отримав кілька ножових поранень від свого друга дитинства, з яким свого часу займалися нехорошими справами. І через роки вони з'ясовували свої стосунки саме так", — розповів ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна»).

Анатолій не пам'ятає свого батька. Бачив його лише на фото і знає про нього зі слів мами та бабусі, які його виховували.

«Знаю, що він був душею компанії, і всі його любили. І ще він був дуже популярний серед дівчат, коротше красень. Ну, хоч чимось я в нього. Це з хорошого, про погане — не буду. Скажу лише, що залежність — це страшно. Тому я максимально незалежний. Якщо ви розумієте, про що я.

Я виріс таким, яким ви мене знаєте, завдяки мамі, бабусі і прабабусі. Коротше, безбатченко. І ось я батько хлопчика. І, звичайно, я переживаю яким татом я буду для нього. І, звичайно, я мрію піти з ним на футбол, або покататися на скейтах", — написав Анатолій в пості в Інстаграм під фото з новонародженим сином.

Він додав, що постарається бути для Ніла хорошим батьком, яким син буде пишатися і якого не потрібно згадувати за фото.

Нагадаємо, нещодавно вперше стали батьками Нікіта Добринін і Даша Квіткова. Вони вже встигли охрестити свого сина Лева.

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