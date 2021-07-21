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Нікіта Добринін і Даша Квіткова охрестили сина на восьмий день після його народження

9:38 21 липня 2021
Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином

Молоді батьки Нікіта Добринін і Даша Квіткова, у яких з'явився син Лев, охрестили його на восьмий день після народження. Таїнство провели у своєму заміському будинку, куди запросили священика. У хлопчика дві пари хресних батьків. Це близькі друзі Нікіти і Даші — блогери Аліна Френдів і Петро Заставний, а також стоматолог Анатолій Токар і його дружина Катерина.

За словами Даші, це було світле сімейне свято. Після церемонії хрещення батьки з гостями зібралися за великим столом. Нікіта приготував на грилі овочі та м'ясо.

«Я наплакалась дуже сильно. Який сьогодні був неймовірний день! Світлий, легкий і наповнений. Тримаю своє маленьке щастя на руках і не можу припинити посміхатися», — прокоментувала Квіткова в Інстаграм.

Також вона уточнила, щоб уникнути питань, що можна хрестити такого крихітного малюка.

Нікіта Добринін був присутній при появі сина на світ. Він докладно розповів про свої відчуття і висловив захоплення всім матерям.

Незадовго до народження сина Нікіта підніс Даші розкішний подарунок.

Нагадаємо, 20 липня телеведучий Анатолій Анатоліч втретє став батьком. Дружина Юлія подарувала йому сина.

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